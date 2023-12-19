Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский о помощи Украине и новые ЗРК «Патриот» — Не надо много скепсиса

Зеленский о помощи Украине и новые ЗРК «Патриот» — Не надо много скепсиса

19 дек 2023, 18:34
999

Володимир Зеленський, президент України, анонсував, що цієї зими «Україну захищатимуть» кілька нових систем Patriot. Кількість та хто саме їх надає він поки не повідомлятиме.


.

Про це глава держави заявив 19 грудня під час підсумкової прес-конференції.

Зеленський також застеріг від того, щоб заявляти про часові рамки війни росії в України.

За словами Зеленського, росія не досягла жодної перемоги на полі бою за 2023 рік. Він висловив упевненість, що США врешті-решт ухвалять рішення про надання додаткової допомоги Україні.

Багаторічна, довгострокова допомога на різні цілі, говорить про те, що партнери нас не підведуть. Я впевнений в них, — повідомив Зеленський.

Станом на 2024 рік щодо грошей, що є точно:

  • Бельгія — 1.7 млрд
  • Данія — 4.2 млрд
  • Корея — 2.3 млрд
  • Латвія, Литва, Нідерланди — сотні мільйонів
  • Норвегія — 7.5 млрд
  • Франція — 2 млрд
  • Німеччина — 8 млрд
  • Швеція — більш як 500 мільйонів
  • Японія — багатомільярдна допомога.

Президент зазначив, що нестача переваги у повітрі завадила українській армії досягти великих успіхів під час літнього контрнаступу.

Війна, перемога, поразка залежать від багатьох рішень, але в більшості — від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість… Якщо ми зробимо набагато більше, ніж кожен із нас може — впевнений, ми зможемо наблизити цю перемогу, — сказав президент.

Він порадив не вдаватися в сильний скепсис, бо «за скепсисом можна і країну про***…

Зеленський каже, що відсутність авіації від союзників вплинула на хід контрнаступу на півдні, проте Україна працює над додатковою військовою допомогою. Президент впевнений, що партнери Україну не підведуть.

Допомога США — це питання часу. Зеленський знайшов порозуміння з Джо Байденом і сенаторами обох партій, — сказав глава держави.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров