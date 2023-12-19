Зеленский о помощи Украине и новые ЗРК «Патриот» — Не надо много скепсиса

https://racurs.ua/n190511-zelenskiy-o-pomoschi-ukraine-i-novye-zrk-patriot-ne-nado-mnogo-skepsisa.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, анонсував, що цієї зими «Україну захищатимуть» кілька нових систем Patriot. Кількість та хто саме їх надає він поки не повідомлятиме.

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Про це глава держави заявив 19 грудня під час підсумкової прес-конференції.

Зеленський також застеріг від того, щоб заявляти про часові рамки війни росії в України.

За словами Зеленського, росія не досягла жодної перемоги на полі бою за 2023 рік. Він висловив упевненість, що США врешті-решт ухвалять рішення про надання додаткової допомоги Україні.

Багаторічна, довгострокова допомога на різні цілі, говорить про те, що партнери нас не підведуть. Я впевнений в них, — повідомив Зеленський.

Станом на 2024 рік щодо грошей, що є точно:

Бельгія — 1.7 млрд

Данія — 4.2 млрд

Корея — 2.3 млрд

Латвія, Литва, Нідерланди — сотні мільйонів

Норвегія — 7.5 млрд

Франція — 2 млрд

Німеччина — 8 млрд

Швеція — більш як 500 мільйонів

Японія — багатомільярдна допомога.

Президент зазначив, що нестача переваги у повітрі завадила українській армії досягти великих успіхів під час літнього контрнаступу.

Війна, перемога, поразка залежать від багатьох рішень, але в більшості — від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість… Якщо ми зробимо набагато більше, ніж кожен із нас може — впевнений, ми зможемо наблизити цю перемогу, — сказав президент.

Він порадив не вдаватися в сильний скепсис, бо «за скепсисом можна і країну про***…

Зеленський каже, що відсутність авіації від союзників вплинула на хід контрнаступу на півдні, проте Україна працює над додатковою військовою допомогою. Президент впевнений, що партнери Україну не підведуть.