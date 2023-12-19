Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленський про допомогу Україні та нові ЗРК "Патріот" - Не треба багато скепсису
Зеленський про допомогу Україні та нові ЗРК «Патріот» — Не треба багато скепсисуhttps://racurs.ua/ua/n190511-zelenskyy-pro-dopomogu-ukrayini-ta-novi-zrk-patriot-ne-treba-bagato-skepsysu.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, анонсував, що цієї зими «Україну захищатимуть» кілька нових систем Patriot. Кількість та хто саме їх надає він поки не повідомлятиме.
.
Про це глава держави заявив 19 грудня під час підсумкової прес-конференції.
Зеленський також застеріг від того, щоб заявляти про часові рамки війни росії в України.
За словами Зеленського, росія не досягла жодної перемоги на полі бою за 2023 рік. Він висловив упевненість, що США врешті-решт ухвалять рішення про надання додаткової допомоги Україні.
Багаторічна, довгострокова допомога на різні цілі, говорить про те, що партнери нас не підведуть. Я впевнений в них, — повідомив Зеленський.
Станом на 2024 рік щодо грошей, що є точно:
- Бельгія — 1.7 млрд
- Данія — 4.2 млрд
- Корея — 2.3 млрд
- Латвія, Литва, Нідерланди — сотні мільйонів
- Норвегія — 7.5 млрд
- Франція — 2 млрд
- Німеччина — 8 млрд
- Швеція — більш як 500 мільйонів
- Японія — багатомільярдна допомога.
Президент зазначив, що нестача переваги у повітрі завадила українській армії досягти великих успіхів під час літнього контрнаступу.
Війна, перемога, поразка залежать від багатьох рішень, але в більшості — від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість… Якщо ми зробимо набагато більше, ніж кожен із нас може — впевнений, ми зможемо наблизити цю перемогу, — сказав президент.
Він порадив не вдаватися в сильний скепсис, бо «за скепсисом можна і країну про***…
Зеленський каже, що відсутність авіації від союзників вплинула на хід контрнаступу на півдні, проте Україна працює над додатковою військовою допомогою. Президент впевнений, що партнери Україну не підведуть.
Допомога США — це питання часу. Зеленський знайшов порозуміння з Джо Байденом і сенаторами обох партій, — сказав глава держави.
Загрузка...