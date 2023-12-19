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Президент согласится на мобилизацию младших за 27 лет юношей

Президент согласится на мобилизацию 25-летних

19 дек 2023, 19:42
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Президент України Володимир Зеленський погодиться на мобілізацію 25-річних юнаків, якщо такі зміни запропонує Верховна Рада.


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На питання про законопроєкт щодо мобілізації молодших за 27 років і жінок, Зеленський сказав:

Жінок — ні. Що стосується зниження мобілізаційного віку до 25 років — якщо буде аргументовано, на сьогодні бачу, що це необхідно. З цим погоджуюсь.

Про це президент сказав на підсумковій прес-конференції 19 грудня.

Зеленський раніше розповів на прес-конференції, що Генштаб та Головком подавали запит на мобілізацію 450—500 тис. людей, але потрібні аргументи, оскільки це питання додаткових грошей і забезпечення.

Також потрібен мобілізаційний закон. Важливе питання — демобілізація, — сказав Зеленський.

Источник: Ракурс


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