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Армия рф за сутки восемь раз пыталась выбить ВСУ с левого берега Днепра
Армия рф за сутки восемь раз пыталась выбить ВСУ с левого берега Днепраhttps://racurs.ua/n190519-armiya-rf-za-sutki-vosem-raz-pytalas-vybit-vsu-s-levogo-berega-dnepra.htmlРакурс
Московити вісім разів за добу намагався вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, отримав відсіч, із втратами відступив.
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Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 19 грудня.
Українські підрозділи тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику. Продовжують заходи із розширення плацдарму.
Упродовж доби відбулось 69 бойових зіткнень, відбито понад 50 атак противника на 6 напрямках. Ворог завдав ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження ворога і його техніки.
Уражено також два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три артилерійських засоби та чотири склади боєприпасів противника.
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