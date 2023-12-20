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ЕС впервые ввел механизм конфискации активов россии. Фото:
ЕС впервые разрешил конфискацию активов рф — компенсации предусмотрены не для Украиныhttps://racurs.ua/n190525-es-vpervye-razreshil-konfiskaciu-aktivov-rf-kompensacii-predusmotreny-ne-dlya-ukrainy.htmlРакурс
Європейський Союз у 12-му пакеті санкцій проти рф вперше прописав механізм конфіскації приватних заморожених російських активів.
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Це стосується коштів юридичних та фізичних осіб, які перебувають під санкціями. Ці гроші Брюссель дозволив спрямувати європейським компаніям, у яких Москва відібрала власність на території країни-агресора. Про це йдеться у матеріалах 12-го пакету європейських санкцій, які опубліковані на офіційному веб-сайті законодавства Європейського Союзу.
Зазначається, що вперше прописана включена можливість конфіскувати фінансові активи російських юридичних або фізичних осіб з метою подальших виплат компенсацій європейським компаніям, російська власність яких перейшла у власність держави або російських компаній. Крім того, вкрадені Кремлем іноземні компанії, які тепер належать росіянам, можуть потрапити до чорного списку ЄС.
Однак у 12-му пакеті не міститься інформації про передачу доходів від російських державних активів на відновлення України. Для цього у Євросоюз розробляє інший механізм.
Нагадаємо, 18 грудня Євросоюз ухвалив 12-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти росії. У ньому міститься заборона на імпорт російських алмазів та зобов’язання підписувати договори, які забороняють реекспорт до росії.
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