Украинская ПВО ночью сбивала российские дроны. Фото:

https://racurs.ua/n190529-bili-dronami-i-raketami-v-vsu-rasskazali-detali-nochnogo-udara-po-ukraine.html

Ракурс

Масований удар дронами-камікадзе по Україні вночі 20 грудня влаштували російські загарбники.

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У ніч на 20 грудня 2023 року ворог атакував ударними безпілотниками типу «Shahed» з окупованого Криму. Пуски були здійснені з районів Чауда та Балаклава. Загалом російська армія застосувала 19 дронів. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Засобами Повітряних сил та Сил оборони України було знищено 18 «Шахедів». Їх збивали в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей.

Крім того, агресор спрямував з Бєлгородської області по Харківщині дві зенітні керовані ракети із ЗРК С-300. Попередньо без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч проти 16 грудня росіяни атакували Україну 31 «шахедом». Протиповітряна оборона збила 30 БПЛА в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.