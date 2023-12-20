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Українська ППО вночі збивала російські дрони. Фото:

Били дронами й ракетами — у ЗСУ розповіли деталі нічного удару по Україні

20 гру 2023, 09:50
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Масований удар дронами-камікадзе по Україні вночі 20 грудня влаштували російські загарбники.


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У ніч на 20 грудня 2023 року ворог атакував ударними безпілотниками типу «Shahed» з окупованого Криму. Пуски були здійснені з районів Чауда та Балаклава. Загалом російська армія застосувала 19 дронів. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Засобами Повітряних сил та Сил оборони України було знищено 18 «Шахедів». Їх збивали в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей.

Крім того, агресор спрямував з Бєлгородської області по Харківщині дві зенітні керовані ракети із ЗРК С-300. Попередньо без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч проти 16 грудня росіяни атакували Україну 31 «шахедом». Протиповітряна оборона збила 30 БПЛА в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

Джерело: Ракурс


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