«Київстар» знову перестав працювати у низці областей. Фото:

https://racurs.ua/ua/n190528-kyyivstar-zayavyv-pro-problemy-zi-zv-yazkom-na-pivdni-i-zahodi-ukrayiny.html

Ракурс

Мобільний оператор «Київстар» знову зіштовхнувся з проблемами зі зв’язком.

.

Вранці у середу, 20 грудня, абоненти почали скаржитися на відсутність зв’язку. Люди вказували на відсутність мобільного зв’язку, зокрема, у Львові, Київській області, Миколаєві. Були скарги на відсутність домашнього інтернету та проблеми у роботі застосунку «Мій Київстар». Перевірити залишок коштів на рахунку також неможливо. Відповідні дописи абоненти залишили у коментарях до Facebook-публікацій на сторінці «Київстару».

Оператор згодом відреагував на негативні відгуки. У компанії заявили, що знають про те, що в абонентів зараз виникають складнощі зі зв’язком у низці міст на заході та півдні України. Наголосили, що спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів.

Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності, — запевнили в прес-службі.

Нагадаємо, востаннє масштабний збій у роботі «Київстар» стався 12 грудня. Тоді оператор заявив про хакерську атаку, бо зловмисники зламали захист «Київстару» через обліковий запис одного зі співробітників.