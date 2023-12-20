Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Херсонська прокуратура

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Нічний обстріл Херсона призвів до руйнувань інфраструктури та поранень цивільних.

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Вчора, 19 грудня, близько 22.00 Збройні сили росії спрямували на обласний центр безпілотні літальні апарати. Було пошкоджено цивільні обʼєкти та житлові будинки. Наразі відомо про дев’ятьох поранених містян, серед яких четверо малолітніх дітей. Про це Херсонська окружна прокуратура повідомила у Facebook.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

А голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram повідомив, що Херсону росіяни за минулу добу випустили 36 снарядів, а по області — 356 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. Були влучання у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та заклад професійно-технічної освіти у Херсонському районі, дитячий садок, медичну установу, поштове відділення та човнову станцію у Херсоні.

За словами Прокудіна, через російську агресію 16 осіб дістали поранення, з них — четверо дітей.

Нагадаємо, 17 грудня загарбницька армія росії близько 10.20 обстріляла середмістя Херсона, внаслідок чого загинув 81-річний чоловік, який йшов вулицею.