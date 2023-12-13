Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників

https://racurs.ua/ua/n190321-hakery-zlamaly-zahyst-kyyivstaru-cherez-oblikovyy-zapys-odnogo-zi-spivrobitnykiv.html

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Хакери зламали захист «Київстару» через обліковий запис одного зі співробітників.

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Про це заявив президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону.

Потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників, і ворог зміг потрапити до середини інфраструктури компанії, — сказав Комаров, додавши, що висновки слідства йому поки невідомі.

Президент «Київстару» сказав, що питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери».

Комаров також повторив, що на першому етапі компанії вдалося відновити голосові послуги, а решта зможе відновити протягом ночі.

«Київстар» відкидає заяви хакерів щодо злому особистих даних абонентів. У компанії стверджують, що дані системи залишаються непошкодженими. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Як ми повідомляли раніше, абонентська інформація та персональні дані — у безпеці. Системи, у яких ці дані зберігаються — не постраждали від хакерської атаки, — йдеться у заяві.

Раніше у мережі з’явилися скріншоти з нібито персональними даними користувачів «Київстар». Проте компанія наголошує, що на знімках навмання зібрані технологічні дані, які не належать до персональних даних абонентів. Також «Київстар» спростував фейки про нібито знищення комп’ютерів і серверів.