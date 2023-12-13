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Ракурс
Мережа Kyivstar потроху оживає

Мережа «Київстар» потроху оживає

13 гру 2023, 18:00
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Мережа стільникового оператора Kyivstar («Київстар») потроху оживає, повідомляють соцмережі


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Користувачам, у яких поки є проблеми зі зв’язком, радять перезавантажити смартфон або увімкнути / вимкнути авіарежим.

Читачі пишуть, що в Одесі та області «Київстар» поки не працює.

У Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Харкові, Києві, Кривому Розі та Миколаєві почав з’являтися зв’язок.

Постраждалий від атаки хакерів «Київстар» частково відновив фіксований інтернет, — заявила в ефірі каналу 24 директорка із корпоративних комунікацій компанії Анна Захараш.

Вона додала, що у компанії, як і планували, працюватимуть над тим, щоб протягом дня відновлювати мережу.

За словами гендиректора компанії Олександра Комарова, відновлення триває з певним відтермінуванням.

Ми розраховували, що зможемо повертати деякі сервіси в першій половині дня сьогодні. Бачимо, що цього не сталося. Рухаємося до того, щоб почати відновлювати деякі сервіси в другій половині дня, — сказав він.

Джерело: Ракурс


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