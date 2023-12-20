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Ракурс
«Киевстар» снова перестал работать в ряде областей. Фото:

«Киевстар» заявил о проблемах со связью на юге и западе Украины

20 дек 2023, 09:19
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Мобільний оператор «Київстар» знову зіштовхнувся з проблемами зі зв’язком.


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Вранці у середу, 20 грудня, абоненти почали скаржитися на відсутність зв’язку. Люди вказували на відсутність мобільного зв’язку, зокрема, у Львові, Київській області, Миколаєві. Були скарги на відсутність домашнього інтернету та проблеми у роботі застосунку «Мій Київстар». Перевірити залишок коштів на рахунку також неможливо. Відповідні дописи абоненти залишили у коментарях до Facebook-публікацій на сторінці «Київстару».

Оператор згодом відреагував на негативні відгуки. У компанії заявили, що знають про те, що в абонентів зараз виникають складнощі зі зв’язком у низці міст на заході та півдні України. Наголосили, що спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів.

Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності, — запевнили в прес-службі.

Нагадаємо, востаннє масштабний збій у роботі «Київстар» стався 12 грудня. Тоді оператор заявив про хакерську атаку, бо зловмисники зламали захист «Київстару» через обліковий запис одного зі співробітників.

Источник: Ракурс


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