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Обыски в горсовете Ужгорода. Фото: Виталий Глагола
Обыски в горсовете Ужгорода устроили правоохранители (ФОТО)https://racurs.ua/n190534-obyski-v-gorsovete-ujgoroda-ustroili-pravoohraniteli-foto.htmlРакурс
Обшуки в міській раді Ужгорода проводять правоохоронці у середу, 20 грудня.
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З самого ранку зранку почались обшуки в межах кримінального провадження в деяких посадовців Ужгородської міськради. Про це 20 грудня журналіст Віталій Глагола повідомив у Telegram із посиланням на джерела.
Зазначається, що близько 7.00 ранку правоохоронці почали слідчі дії в Департаменті міської інфраструктури, комунальному підприємстві «КШЕП» та у відділі, що відповідає за капітальне будівництво.
У Службі безпеки України та Національній поліції поки не коментували інформацію про проведення слідчих дій в Ужгороді.
Нагадаємо, 30 листопада Служба безпеки України проводила обшуки у Почаївській лаврі УПЦ Московського патріархату. Слідчі дії вирішили провести після того, як представники лаври опублікували на сайті монастиря публікацію, у якій «ображали національну честь та гідність юдеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ».
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