Нардеп от «Слуги народа» Галина Михайлюк. Фото:

https://racurs.ua/n190533-zelenskiy-naznachil-svoego-novogo-predstavitelya-v-verhovnoy-rade.html

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Президент Володимир Зеленський призначив нового представника у Верховній Раді замість звільненого Федора Веніславського.

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Цю посаду відтепер обійматиме народний депутат від партії «Слуга народу» Галина Михайлюк. Вона є заступницею голови парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності та співголовою депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Японією та Австралією. Про це йдеться в президентському указі, який опублікований на веб-сайті глави держави.

З відкритої у мережі інформації відомо, що свого часу Михайлюк працювала радницею з питань підготовки законів Консультативної місії ЄС в Україні з 2015 по 2019 роки. А упродовж з 2012-го по 2022-й роки вона працювала професоркою у Києво-Могилянській академії з 2012-го по 2022-й рік.

Нагадаємо, 7 грудня президент Володимир Зеленський зняв нардепа Федора Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді. Він є народним депутатом від партії «Слуга народу» та членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.