Последние штурмы Авдеевки привели к росту жертв россиян на 90%. Фото:

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Ракурс

Місто Авдіївка зараз є місцем найзапекліших боїв на фронті.

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Ще торік російське військове та політичне керівництво планувало захопити весь Донбас за два тижні, але зараз зазнає колосальних бойових втрат. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Також відомство опублікувало відео зі зруйнованого росіянами міста.

Це Авдіївка. У 2022 році росія планувала захопити місто та весь Донбас лише за 10−14 днів. Натомість останні штурми призвели до зростання жертв росіян на 90%, — йдеться у повідомленні.

Сухопутні війська ЗСУ тим часом повідомили у Telegram, що російська армія дещо активізувалася на Авдіївському напрямку. Ворог застосовує при штурмах піхоту, бронетехніку та авіацію. Командування вважає, що окупанти намагаються захопити хоч якийсь клаптик населеного пункту, «бо зимувати у підвалах простіше, ніж у полі».

Нагадаємо, видання Politico із посиланням на джерела в американській розвідці нещодавно повідомило, що втрати росіян біля Авдіївки можуть сягати близько 13 тис. вбитими. Така кількість окупантів була ліквідована Силами оборони України з жовтня 2023 року, тобто від початку активних штурмів Авдіївки.