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Ракурс
КНДР передала россии некачественные снаряды. Фото:

Некачественные снаряды из КНДР взрываются прямо в стволах российских пушек — Генштаб

20 дек 2023, 10:49
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Армія російської федерації змушена використовувати північнокорейські снаряди, бо оборонно-промисловий комплекс рф виробляє недостатню кількість власних боєприпасів.


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Однак артилерійські снаряди та мінометні міни виробництва КНДР, які Москва отримала від Пхеньяна, дуже поганої якості. Через це трапляються непоодинокі випадки розриву цих боєприпасів прямо у стволах гармат та мінометів окупантів. Це призводить до загибелі російських артилеристів та мінометників й знищення озброєння. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 20 грудня.

Зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з Північної Кореї, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від розриву північнокорейських снарядів були втрати окупантів в угрупуванні військ «Днепр», де командувачем є генерал Михайло Теплінський.

Нагадаємо, у листопаді Bloomberg повідомило, що Північна Корея передала росії понад мільйон артилерійських снарядів. З серпня було здійснено близько 10 постачань зброї з КНДР до рф, що дозволить окупантами ще місяці обстрілювати територію України.

У Білому домі заявляли, що Північна Корея також могла постачати росіянам боєприпаси для танків серії Т, протитанкові керовані ракети, ракетні установки, гвинтівки й кулемети.

Источник: Ракурс


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