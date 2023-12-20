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КНДР передала россии некачественные снаряды. Фото:
Некачественные снаряды из КНДР взрываются прямо в стволах российских пушек — Генштабhttps://racurs.ua/n190531-nekachestvennye-snaryady-iz-kndr-vzryvautsya-pryamo-v-stvolah-rossiyskih-pushek-genshtab.htmlРакурс
Армія російської федерації змушена використовувати північнокорейські снаряди, бо оборонно-промисловий комплекс рф виробляє недостатню кількість власних боєприпасів.
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Однак артилерійські снаряди та мінометні міни виробництва КНДР, які Москва отримала від Пхеньяна, дуже поганої якості. Через це трапляються непоодинокі випадки розриву цих боєприпасів прямо у стволах гармат та мінометів окупантів. Це призводить до загибелі російських артилеристів та мінометників й знищення озброєння. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 20 грудня.
Зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з Північної Кореї, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від розриву північнокорейських снарядів були втрати окупантів в угрупуванні військ «Днепр», де командувачем є генерал Михайло Теплінський.
Нагадаємо, у листопаді Bloomberg повідомило, що Північна Корея передала росії понад мільйон артилерійських снарядів. З серпня було здійснено близько 10 постачань зброї з КНДР до рф, що дозволить окупантами ще місяці обстрілювати територію України.
У Білому домі заявляли, що Північна Корея також могла постачати росіянам боєприпаси для танків серії Т, протитанкові керовані ракети, ракетні установки, гвинтівки й кулемети.
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