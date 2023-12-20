Последствия обстрелов Харькова. Фото: Дмитрий Гребенник/Общественное Харьков

https://racurs.ua/n190530-rossiyane-udarili-raketami-s-300-po-harkovu-foto-razrusheniy.html

Ракурс

Ракетний удар по Харкову вночі 20 грудня завдала російська федерація.

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Ворог двома ракетами, ймовірно, С-300 поцілив по Салтівському району. Після 1.00 були влучання по житловому об'єкту та території транспортного цивільного підприємства. Було пошкоджено майно. На щастя, минулося без потерпілих. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

З артилерії та мінометів окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів. Під ворожим вогнем перебували, зокрема, Гур’їв Козачок Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району, Стариця, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району, Синьківка, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району. Також Синьківка була атакована авіацією загарбників.

Нагадаємо, минулої ночі Херсон пережив масовані атаку та численні обстріли. Близько 22.00 російська армія спрямувала на обласний центр безпілотні літальні апарати. Було пошкоджено цивільні обʼєкти та житлові будинки. Наразі відомо про дев’ятьох поранених містян, серед яких четверо малолітніх дітей.