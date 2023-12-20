Обшуки в міськраді Ужгорода. Фото: Віталій Глагола

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Ракурс

Обшуки в міській раді Ужгорода проводять правоохоронці у середу, 20 грудня.

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З самого ранку зранку почались обшуки в межах кримінального провадження в деяких посадовців Ужгородської міськради. Про це 20 грудня журналіст Віталій Глагола повідомив у Telegram із посиланням на джерела.

Зазначається, що близько 7.00 ранку правоохоронці почали слідчі дії в Департаменті міської інфраструктури, комунальному підприємстві «КШЕП» та у відділі, що відповідає за капітальне будівництво.

У Службі безпеки України та Національній поліції поки не коментували інформацію про проведення слідчих дій в Ужгороді.

Нагадаємо, 30 листопада Служба безпеки України проводила обшуки у Почаївській лаврі УПЦ Московського патріархату. Слідчі дії вирішили провести після того, як представники лаври опублікували на сайті монастиря публікацію, у якій «ображали національну честь та гідність юдеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ».