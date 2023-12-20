Обыски в Ивано-Франковске. Фото: Управление СБУ в Закарпатской области

https://racurs.ua/n190539-prichinu-obyskov-v-gorsovete-ujgoroda-raskryli-v-sbu-foto.html

Ракурс

Посадовці Ужгородської міської ради розкрадали бюджетні гроші під час війни.

.

Чиновники з Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради разом зі службовцями «Комунального шляхо-експлуатаційного підприємства» систематично привласнювали кошти з місцевого бюджету. У ході ремонту будівель та споруд комунального підприємства, а також під час закупівлі матеріалів, ці особи у змові з підконтрольними їм фірмами-підрядниками привласнили частину бюджетних коштів, бо завищили вартість робіт і будматеріалів. Про це управління СБУ в Закарпатській області повідомило у Facebook.

Також правоохоронці з’ясували, що керівник структури, незважаючи на очевидні порушення умов тендеру, підписав акт з висновком про належне виконання послуг. Таким чином держава зазнала збитків на суму майже 700 тис. грн.

СБУ вже провела низку обшуків та вилучила чорнові записи й фінансово-господарську документацію.

Начальнику одного з відділів Департаменту та директору комунального підприємства повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. А директора фірми-підрядника ще й підозрюють за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Нагадаємо, журналіст Віталій Глагола повідомив, що сьогодні вранці правоохоронці почали слідчі дії в Департаменті міської інфраструктури, комунальному підприємстві «КШЕП» та у відділі, що відповідає за капітальне будівництво.