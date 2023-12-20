Таллиннский механизм для киберзащиты Украины запустили десять государств

Киберзащиту Украины усилят, фото:

https://racurs.ua/n190544-tallinnskiy-mehanizm-dlya-kiberzaschity-ukrainy-zapustili-desyat-gosudarstv.html

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Міністерства закордонних справ України та ще десяти країн сьогодні, 20 грудня, створили Талліннський механізм з кібербезпеки.

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Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Окрім України, до Талліннського механізму також увійшли Велика Британія, Данія, Естонія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція та Швеція.

Талліннський механізм допоможе зміцнити кібербезпеку та цивільний кіберпотенціал України, посилити захист нашої держави в кіберпросторі та задовольнити довгострокові потреби в кіберстійкості, — наголосив Кулеба.

Зазначається, що міністерства закордонних справ країн Талліннського механізму координуватимуть зусилля з мобілізації додаткової підтримки для потреб профільних установ у сфері кібербезпеки.