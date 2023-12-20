Таллиннский механизм для киберзащиты Украины запустили десять государств

Ракурсhttps://racurs.ua/
Киберзащиту Украины усилят, фото:
Таллиннский механизм для киберзащиты Украины запустили десять государствhttps://racurs.ua/n190544-tallinnskiy-mehanizm-dlya-kiberzaschity-ukrainy-zapustili-desyat-gosudarstv.htmlРакурс
Міністерства закордонних справ України та ще десяти країн сьогодні, 20 грудня, створили Талліннський механізм з кібербезпеки.
.
Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Окрім України, до Талліннського механізму також увійшли Велика Британія, Данія, Естонія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція та Швеція.
Талліннський механізм допоможе зміцнити кібербезпеку та цивільний кіберпотенціал України, посилити захист нашої держави в кіберпросторі та задовольнити довгострокові потреби в кіберстійкості, — наголосив Кулеба.
Зазначається, що міністерства закордонних справ країн Талліннського механізму координуватимуть зусилля з мобілізації додаткової підтримки для потреб профільних установ у сфері кібербезпеки.
Група також тісно співпрацюватиме з ЄС і НАТО та залишається відкритою до приєднання нових учасників, — додав міністр.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...