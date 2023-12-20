Украина получит от ОАЭ эвакуационные «скорые», фото: Минздрав

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Уряд Обʼєднаних Арабських Еміратів передає Україні 50 автомобілів швидкої допомоги, щоб підтримати медичну інфраструктуру країни.

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Про це сьогодні, 20 грудня, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, МОЗ розподілить ці «швидкі» у ті регіони, які найбільше потребують спеціального транспорту для медичної евакуації та надання допомоги.

Сьогодні перша партія із 14 автомобілів швидкої допомоги вже доставлена в Україну. Передані «швидкі» облаштовані кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень.

У них можна рятувати людину у разі кардіогенного шоку, надавати допомогу під час пологів, проводити реанімацію пацієнтів, здійснювати загальне знеболення, первинну хірургічну обробку ран. Це саме те, що потрібно нашим медикам в тих складних умовах, в яких перебуває Україна, — наголосив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що українська медична інфраструктура дуже час стає прицільною мішенню для ворога.