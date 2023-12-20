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Україна отримає від ОАЕ евакуаційні «швидкі», фото: МОЗ
50 евакуаційних «швидких» передають Україні ОАЕ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190548-50-evakuaciynyh-shvydkyh-peredaut-ukrayini-oae-foto.htmlРакурс
Уряд Обʼєднаних Арабських Еміратів передає Україні 50 автомобілів швидкої допомоги, щоб підтримати медичну інфраструктуру країни.
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Про це сьогодні, 20 грудня, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.
Зазначається, МОЗ розподілить ці «швидкі» у ті регіони, які найбільше потребують спеціального транспорту для медичної евакуації та надання допомоги.
Сьогодні перша партія із 14 автомобілів швидкої допомоги вже доставлена в Україну. Передані «швидкі» облаштовані кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень.
У них можна рятувати людину у разі кардіогенного шоку, надавати допомогу під час пологів, проводити реанімацію пацієнтів, здійснювати загальне знеболення, первинну хірургічну обробку ран. Це саме те, що потрібно нашим медикам в тих складних умовах, в яких перебуває Україна, — наголосив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Ляшко зазначив, що українська медична інфраструктура дуже час стає прицільною мішенню для ворога.
Понад 480 «швидких» наразі пошкоджено, зруйновано або захоплено. Саме тому регулярне поповнення автопарків «екстренки» є дуже важливим для того, аби вчасно надавати людям медичну допомогу, — наголосив міністр.
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