Ракурсhttps://racurs.ua/
Во время передачи Вифлеемского огня, фото: Генштаб ВСУ
Пластуны передали ВСУ Вифлеемский огонь (ФОТО)https://racurs.ua/n190549-plastuny-peredali-vsu-vifleemskiy-ogon-foto.htmlРакурс
Національна скаутська організація «Пласт» сьогодні, 20 грудня, передала Вифлеємський вогонь Збройним силам України.
.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Вогонь миру та добра з Вифлеєму, скаути всього світу щороку передають, як нагадування про добрі справи й підтримку тих, хто не може святкувати Різдво вдома, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що Вифлеємський вогонь вручили заступнику Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковнику Миколі Балану.
Балан подякував пластунам від імені ЗСУ та Головнокомандувач ЗСУ генерала Валерія Залужного й зазначив, що Вогонь з Вифлеєму буде розповсюджений в підрозділах Збройних сил.
Дякую вам, за ваш патріотизм, що ви надихаєте своїх однолітків, — наголосив Балан. — Національна скаутська організація «Пласт» демонструє зразок вірності, патріотичного виховання й любові до України.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...