Во время передачи Вифлеемского огня, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n190549-plastuny-peredali-vsu-vifleemskiy-ogon-foto.html

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Національна скаутська організація «Пласт» сьогодні, 20 грудня, передала Вифлеємський вогонь Збройним силам України.

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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Вогонь миру та добра з Вифлеєму, скаути всього світу щороку передають, як нагадування про добрі справи й підтримку тих, хто не може святкувати Різдво вдома, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що Вифлеємський вогонь вручили заступнику Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковнику Миколі Балану.

Балан подякував пластунам від імені ЗСУ та Головнокомандувач ЗСУ генерала Валерія Залужного й зазначив, що Вогонь з Вифлеєму буде розповсюджений в підрозділах Збройних сил.