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Ракурс
Під час передачі Вифлеємського вогню, фото: Генштаб ЗСУ

Пластуни передали ЗСУ Вифлеємський вогонь (ФОТО)

20 гру 2023, 19:54
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Національна скаутська організація «Пласт» сьогодні, 20 грудня, передала Вифлеємський вогонь Збройним силам України.


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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Вогонь миру та добра з Вифлеєму, скаути всього світу щороку передають, як нагадування про добрі справи й підтримку тих, хто не може святкувати Різдво вдома, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що Вифлеємський вогонь вручили заступнику Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковнику Миколі Балану.

Балан подякував пластунам від імені ЗСУ та Головнокомандувач ЗСУ генерала Валерія Залужного й зазначив, що Вогонь з Вифлеєму буде розповсюджений в підрозділах Збройних сил.

Дякую вам, за ваш патріотизм, що ви надихаєте своїх однолітків, — наголосив Балан. —  Національна скаутська організація «Пласт» демонструє зразок вірності, патріотичного виховання й любові до України.

Під час передачі Вифлеємського вогню, фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Ракурс


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