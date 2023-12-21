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Ракурс
Украинская девочка скончалась в поезде в россии, еще более 100 детей в больницах

Украинская девочка скончалась в поезде в россии, еще более 100 детей в больницах

21 дек 2023, 08:51
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Українська дівчинка померла у поїзді в росії, ще більш як 100 дітей госпіталізовано.


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12-річна дівчинка з окупованих українських територій померла у поїзді Тюмень — Адлер. Понад 100 дітей доставлено до інфекційної лікарні, пише близький до правоохоронних органів Московії ресурс «База».

Група зі 126 українських дітей з окупованих територій була у таборі в Тюменській області та поверталася поїздом додому, пише «База».

Увечері 20 грудня кільком дітям погано стало, у них піднялася температура. Незабаром 12-річна дівчинка знепритомніла. Медики, які супроводжували дітей, намагалися надати їй допомогу, але школярка померла.

У Балашові на дітей чекали співробітники Росспоживнагляду та швидкої допомоги. Усіх дітей автобусами доправили до Саратовської інфекційної лікарні. У 46 із них була підвищена температура тіла. Дітей госпіталізували. Для батьків створено гарячу лінію.

Нагадаємо, Україна звинувачує росію у викраденні українських дітей. МКС із цього приводу виписав ордер на арешт диктатора росії володимира путіна.

Источник: Ракурс


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