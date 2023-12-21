Нацгвардия показала, как мобильные группы ПВО в снежную ночь сбивали вражеские дроны-камикадзе

Бригада Нацгвардії «Рубіж» показала, як мобільні групи ППО у сніжну ніч збивали ворожі дрони-камікадзе.

.

Фото з навчань передають лиш частково атмосферу цієї роботи. Виглядає гарно, але поцілити сніжної ночі в чорні дрони у русі зі зброї без жодного автонаведення — завдання з категорії героїчності, — йдеться в повідомленні.

Результати вогневих груп на Київщині доказують, що це реально для наших бійців. І у кооперації з роботою підрозділів ППО мобільні вогневі групи зенітно-ракетного дивізіону покращують результат збиття і нейтралізують цілі до підльоту їх до міст, — додали військові.