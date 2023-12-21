Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нацгвардія показала, як мобільні групи ППО у сніжну ніч збивали ворожі дрони-камікадзе

Нацгвардія показала, як мобільні групи ППО у сніжну ніч збивали ворожі дрони-камікадзе (ФОТО)

21 гру 2023, 11:37
999

Бригада Нацгвардії «Рубіж» показала, як мобільні групи ППО у сніжну ніч збивали ворожі дрони-камікадзе.


.

Фото з навчань передають лиш частково атмосферу цієї роботи. Виглядає гарно, але поцілити сніжної ночі в чорні дрони у русі зі зброї без жодного автонаведення — завдання з категорії героїчності, — йдеться в повідомленні.

Результати вогневих груп на Київщині доказують, що це реально для наших бійців. І у кооперації з роботою підрозділів ППО мобільні вогневі групи зенітно-ракетного дивізіону покращують результат збиття і нейтралізують цілі до підльоту їх до міст, — додали військові.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів