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Нацгвардія показала, як мобільні групи ППО у сніжну ніч збивали ворожі дрони-камікадзе
Нацгвардія показала, як мобільні групи ППО у сніжну ніч збивали ворожі дрони-камікадзе (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190566-nacgvardiya-pokazala-yak-mobilni-grupy-ppo-u-snijnu-nich-zbyvaly-voroji-drony-kamikadze-foto.htmlРакурс
Бригада Нацгвардії «Рубіж» показала, як мобільні групи ППО у сніжну ніч збивали ворожі дрони-камікадзе.
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Фото з навчань передають лиш частково атмосферу цієї роботи. Виглядає гарно, але поцілити сніжної ночі в чорні дрони у русі зі зброї без жодного автонаведення — завдання з категорії героїчності, — йдеться в повідомленні.
Результати вогневих груп на Київщині доказують, що це реально для наших бійців. І у кооперації з роботою підрозділів ППО мобільні вогневі групи зенітно-ракетного дивізіону покращують результат збиття і нейтралізують цілі до підльоту їх до міст, — додали військові.
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