Умєров пообіцяв повістки українцям за кордоном

https://racurs.ua/ua/n190565-umierov-poobicyav-povistky-ukrayincyam-za-kordonom.html

Ракурс

Всі українці 25−60 років, які виїхали за кордон, отримають повістки в армію.

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Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю BILD.

Заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер взяв у Києві інтерв’ю у міністра оборони України. Це його перше інтерв’ю європейським ЗМІ. Глава Міноборони заявив, що всі українські чоловіки призовного віку, який скоро становитиме від 25 до 60 років, мають отримати повістку з вимогою з’явитися на призовний пункт ЗСУ.

Ми хочемо справедливості для всіх, бо йдеться про нашу власну країну. Ми надішлемо їм повістку, — сказав Умеров. — Захищати свою країну і служити їй це не покарання. Це честь.

Глава Міноборони пригрозив санкціями тим, хто не з’явиться. Однак поки що неясно, якими вони будуть.

Ми все ще обговорюємо, що має статися, якщо вони не прибудуть добровільно, — сказав він. За його словами, у майбутньому призвані на службу до ЗСУ мають отримувати чітке розуміння того, як їх навчатимуть та екіпіруватимуть, де і коли вони будуть служити і коли їх демобілізують. Також запровадять «можливості вибору» роду служби для новобранців залежно від їхніх навичок.

За даними влади Німеччини, всього з 24 лютого 2022 року до країни прибув 221 571 українець віком від 25 до 60 років. Наразі у ФРН залишаються 189 484 з них.