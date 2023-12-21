Армія рф вдарила по Нікополю - двоє загиблих

https://racurs.ua/ua/n190564-armiya-rf-vdaryla-po-nikopolu-dvoie-zagyblyh-foto.html

Ракурс

Внаслідок ранкового обстрілу Нікополя 21 грудня загинули двоє жінок.

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Ще одна людина дістала поранення. Пошкоджені чотири будинки та три господарські споруди. Зачепило лінію електропередач.

Окупанти атакували місто з важкої артилерії, вбили двох жінок — 60 та 46 років, повідомив голова області Сергій Лисак.

Поранено 86-річного чоловіка.

Київщину вночі ворог атакував ударними БпЛА. Через падіння уламків виникла пожежа на цивільному підприємстві. Вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель. Пошкоджено 8 автомобілів. Постраждалих немає.

Полтавщина: під час повітряної тривоги уламки ворожого БпЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі. Ніхто не постраждав.

На Харківщині артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Також ворог завдав ударів по Куп’янську, селу Отрадне та Вовчанську. Без постраждалих.

У Запорізькій області московити гатили по 20 населених пунктах області — зафіксовано 139 ударів. Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 131 обстріл області. По Херсону ворог випустив 30 снарядів, чотири людини поранені.

У Херсоні в результаті ворожих обстрілів пошкоджено контактну мережу, через що тролейбуси не вийдуть на маршрути.

Вночі над Миколаївською областю збито 13 БпЛА. У Веснянській громаді уламками зруйновано складське приміщення, виникла пожежа. Постраждалих немає.

У Куцурубській та Очаківській громадах фіксувалися артобстріли. Постраждалих немає.

Вночі над Черкаською областю збили чотири ударних БпЛА. Уламками пошкоджено кілька господарських споруд і дах житлового будинку. Люди не постраждали.

Сумщина: вночі ворог здійснив мінометний обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано вісім вибухів.