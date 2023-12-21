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Армія рф вдарила по Нікополю - двоє загиблих
Армія рф вдарила по Нікополю — двоє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190564-armiya-rf-vdaryla-po-nikopolu-dvoie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Внаслідок ранкового обстрілу Нікополя 21 грудня загинули двоє жінок.
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Ще одна людина дістала поранення. Пошкоджені чотири будинки та три господарські споруди. Зачепило лінію електропередач.
Окупанти атакували місто з важкої артилерії, вбили двох жінок — 60 та 46 років, повідомив голова області Сергій Лисак.
Поранено 86-річного чоловіка.
Київщину вночі ворог атакував ударними БпЛА. Через падіння уламків виникла пожежа на цивільному підприємстві. Вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель. Пошкоджено 8 автомобілів. Постраждалих немає.
Полтавщина: під час повітряної тривоги уламки ворожого БпЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі. Ніхто не постраждав.
На Харківщині артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.
Також ворог завдав ударів по Куп’янську, селу Отрадне та Вовчанську. Без постраждалих.
У Запорізькій області московити гатили по 20 населених пунктах області — зафіксовано 139 ударів. Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.
На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 131 обстріл області. По Херсону ворог випустив 30 снарядів, чотири людини поранені.
У Херсоні в результаті ворожих обстрілів пошкоджено контактну мережу, через що тролейбуси не вийдуть на маршрути.
Вночі над Миколаївською областю збито 13 БпЛА. У Веснянській громаді уламками зруйновано складське приміщення, виникла пожежа. Постраждалих немає.
У Куцурубській та Очаківській громадах фіксувалися артобстріли. Постраждалих немає.
Вночі над Черкаською областю збили чотири ударних БпЛА. Уламками пошкоджено кілька господарських споруд і дах житлового будинку. Люди не постраждали.
Сумщина: вночі ворог здійснив мінометний обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано вісім вибухів.
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