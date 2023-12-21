В Польше микроавтобус с украинцами протаранил грузовик, стоявший в очереди к заблокированной границе

https://racurs.ua/n190573-v-polshe-mikroavtobus-s-ukraincami-protaranil-gruzovik-stoyavshiy-v-ocheredi-k-zablokirovannoy.html

Ракурс

У Польщі мікроавтобус з українцями втаранився у вантажівку, яка стояла у черзі до заблокованого кордону. Загинув 30-річний чоловік, вісім людей травмувалися.

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ДТП трапилася в районі населеного пункту Белжец Люблінського воєводства, приблизно за 30 км від кордону з Україною.

Мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, вчасно не загальмував і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до польсько-українського кордону у пункті пропуску Гребенне-Рава Руська.