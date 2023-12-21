Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Фото: Policja Tomaszów Lubelski

У Польщі мікроавтобус з українцями протаранив вантажівку, яка стояла у черзі до заблокованого кордону

21 гру 2023, 13:33
999

У Польщі мікроавтобус з українцями втаранився у вантажівку, яка стояла у черзі до заблокованого кордону. Загинув 30-річний чоловік, вісім людей травмувалися.


.

ДТП трапилася в районі населеного пункту Белжец Люблінського воєводства, приблизно за 30 км від кордону з Україною.

Мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, вчасно не загальмував і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до польсько-українського кордону у пункті пропуску Гребенне-Рава Руська.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів