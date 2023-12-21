В Украине легализовали медицинский каннабис

https://racurs.ua/n190574-medicinskiy-kannabis-legalizovali-v-ukraine.html

Ракурс

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 7457 «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни».

.

Цей документ дозволяє застосування медичного канабісу в Україні. На засіданні парламенту 20 грудня документ у другому читанні підтримали 248 депутатів.

Законопроект регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Насамперед медичний препарат використовуватимуть для лікування ветеранів і онкохворих — людей, які живуть з постійним болем, та потребують цього нововведення в українській медицині. При цьому в Україні буде дозволено лише використання виробленого в Україні канабісу.

Виробництво ліків на основі медичного канабісу жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати рослину зможуть лише юридичні особи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

За оцінками пацієнтської спільноти, зараз медичний канабіс потребують 6 млн українців: це пацієнти з онкологією, епілепсію, військові та цивільні з симптомами ПТСР, люди з хворобою Паркінсона та іншими тяжкими захворюваннями.

Міністерство охорони здоров’я затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу. Відпуск лікарських засобів на основі медичних конопель буде можливий виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань та за електронним рецептом. Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом.

У МОЗ нагадали, що ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах.