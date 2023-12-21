СБУ сообщила о подозрении протоиерею из Крыма, поставляющему оккупантам дроны

Протоиерей Дмитрий Кротков способствует агрессии россии, фото: прокуратура АР Крым

https://racurs.ua/n190578-sbu-soobschila-o-podozrenii-protoiereu-iz-kryma-postavlyauschemu-okkupantam-drony.html

Ракурс

СБУ на підставі зібраних доказів повідомила про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору) протоієрею Дмитру Кроткову — керівнику військового відділу «Кримської митрополії» РПЦ, який сприяє збройній агресії рф.

.

Про це сьогодні, 21 грудня, повідомляє прес-центр спецслужби.

За інформацію слідства, Кротков:

перебуваючи на тимчасово захопленому півострові організував збір коштів на потреби окупаційних угруповань, що воюють проти Сил оборони України. «Благодійні внески» надходять на рахунки так званого «спеціального гуманітарного центру» місцевої громади РПЦ, який очолив Кротков;

одержані таким чином гроші фігурант використовує для оптової закупівлі ударних дронів, тепловізорів, портативних радіостанцій та антидронових рушниць;

придбану продукцію Кротков особисто відвозив підрозділам російських військ, дислокованим на передовій у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях;

також під час перебування на лінії фронту він разом з іншими кліриками РПЦ освячував бойову техніку окупантів та «благословляв» їх на вбивства українців;

у червні цього року після підриву рашистами Каховської ГЕС Кротков приїздив до постраждалих районів лівобережжя Херсонщини, де «проповідував» кремлівські наративи щодо «причин» надзвичайної події і тим самим намагався штучно дискредитувати українських захисників.

Через свою публічну активність на користь країни-агресора Кротков є частим гостем у телеефірах російського пропагандиста Соловйова, — наголошують у СБУ.

Крім того, за інформацією слідства, Кротков, ще будучи настоятелем храму УПЦ МП у Сімферополі, підтримав російських загарбників ще під час захоплення Кримуй разом з окупантами намагався блокувати бригаду берегової оборони ЗСУ у селі Перевальне.

За даними слідства, клірик у гучномовець закликав українських захисників здатися і перейти на бік ворога. За це він отримав «посаду» у так званій Кримській митрополії РПЦ, — зазначають у СБУ.

Наразі зловмисник переховується на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.