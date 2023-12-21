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Рашисты 21 декабря нанесли авиаудар по шахте в Торецке, видео скриншот
Авиаудар по шахте в Торецке — количество пострадавших возросло (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190584-aviaudar-po-shahte-v-torecke-kolichestvo-postradavshih-vozroslo-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 грудня, завдали авіаудару по шахтах у місті Торецьку Донецької області.
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За попередньою інформацією, загалом троє людей загинули, шестеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що по території однієї з шахт міста влучили дві бомби:
- зазнала руйнувань складська будівля;
- під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували чоловіка з пошкодженої будівлі та на броньованому автомобілі транспортували до найближчого лікувального закладу;
- також рятувальники з-під завалів вилучили тіло однієї особи;
- на момент удару під землею перебували 32 гірники, вони вже підняті на поверхню.
На територію іншої шахти влучили ще дві російські авіабомби:
- двоє людей загинули, троє - поранені;
- пошкоджено адміністративні будівлі та обладнання.
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