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Ракурс
Рашисти 21 грудня завдали авіаудар по шахті у Торецьку, скріншот відео

Авіаудар по шахті в Торецьку — кількість постраждалих зросла (ВІДЕО)

21 гру 2023, 19:09
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Російські загарбники сьогодні, 21 грудня, завдали авіаудару по шахтах у місті Торецьку Донецької області.


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За попередньою інформацією, загалом троє людей загинули, шестеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що по території однієї з шахт міста влучили дві бомби:

  • зазнала руйнувань складська будівля;
  • під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували чоловіка з пошкодженої будівлі та на броньованому автомобілі транспортували до найближчого лікувального закладу;
  • також рятувальники з-під завалів вилучили тіло однієї особи;
  • на момент удару під землею перебували 32 гірники, вони вже підняті на поверхню.

На територію іншої шахти влучили ще дві російські авіабомби:

  • двоє людей загинули, троє - поранені;
  • пошкоджено адміністративні будівлі та обладнання.

Джерело: Ракурс


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