Рашисти 21 грудня завдали авіаудар по шахті у Торецьку, скріншот відео

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 грудня, завдали авіаудару по шахтах у місті Торецьку Донецької області.

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За попередньою інформацією, загалом троє людей загинули, шестеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що по території однієї з шахт міста влучили дві бомби:

зазнала руйнувань складська будівля;

під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували чоловіка з пошкодженої будівлі та на броньованому автомобілі транспортували до найближчого лікувального закладу;

також рятувальники з-під завалів вилучили тіло однієї особи;

на момент удару під землею перебували 32 гірники, вони вже підняті на поверхню.

На територію іншої шахти влучили ще дві російські авіабомби: