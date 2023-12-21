Рашисти знову обстріляли місто Торецьк на Донеччині, фото: Павло Кириленко

https://racurs.ua/ua/n190580-rashysty-skynuly-na-toreck-dvi-aviabomby-ie-zagybli-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 грудня, близько 12.00 скинули на місто Торецьк Донецької області дві авіабомби. Зброя поцілила по об'єктах цивільної інфраструктури

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Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

В результаті є загиблі та поранені:

троє чоловіків, віком 41, 42 та 45 років, від отриманих тілесних ушкоджень загинули;

ще п’ятеро працівників двох підприємств зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Потерпілих віком від 33 до 54 років доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінальному кодексу).