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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Торецька, фото: ДСНС

У Торецьку російський обстріл пошкодив будівлю пожежної частини (ФОТО)

20 гру 2023, 20:58
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Російські загарбники сьогодні, 20 грудня, ввечері обстріли місто Торецьк Донецької області.


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В результаті вибуховою хвилею було пошкоджено скління вікон та внутрішнє оздоблення будівлі пожежно-рятувальної частини ДСНС. Про це повідомляє прес-служба відомства.

На щастя, постраждалих серед особового складу немає, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що це вже другий за тиждень обстріл будівлі пожежної частини у Торецьку.

Наслідки російського обстрілу Торецька, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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