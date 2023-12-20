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Последствия российских обстрелов Торецка, фото: ГСЧС
В Торецке российский обстрел повредил здание пожарной части (ФОТО)https://racurs.ua/n190551-v-torecke-rossiyskiy-obstrel-povredil-zdanie-pojarnoy-chasti-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 грудня, ввечері обстріли місто Торецьк Донецької області.
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В результаті вибуховою хвилею було пошкоджено скління вікон та внутрішнє оздоблення будівлі пожежно-рятувальної частини ДСНС. Про це повідомляє прес-служба відомства.
На щастя, постраждалих серед особового складу немає, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що це вже другий за тиждень обстріл будівлі пожежної частини у Торецьку.
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