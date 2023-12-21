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Рашисты снова обстреляли город Торецк в Донецкой области, фото: Павел Кириленко

Рашисты сбросили на Торецк две авиабомбы, есть погибшие (ФОТО)

21 дек 2023, 16:58
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Російські загарбники сьогодні, 21 грудня, близько 12.00 скинули на місто Торецьк Донецької області дві авіабомби. Зброя поцілила по об'єктах цивільної інфраструктури


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Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

В результаті є загиблі та поранені:

  • троє чоловіків, віком 41, 42 та 45 років, від отриманих тілесних ушкоджень загинули;
  • ще п’ятеро працівників двох підприємств зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Потерпілих віком від 33 до 54 років доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінальному кодексу).

Наслідки російського авіаудару по Торецьку, фото: Донецька обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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