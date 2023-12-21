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Морскую мину уничтожили в Одесской области, скриншот видео

На Одесщине уничтожили морскую мину, которую прибило к берегу (ВИДЕО)

21 дек 2023, 19:38
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На Одещині сьогодні, 21 грудня, знищили морську міну, яку прибило до одного з пляжів.


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Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

Протикорабельна міна опинилася в прибережних водах, в кількох метрах від одного з пляжів Одещини. Про небезпечну знахідку було негайно повідомлено військовим, — зазначають у ВМС. — Вибухонебезпечний предмет було оперативно знешкоджено одним з підрозділів Військово-морських сил Збройних сил України, що допомогло врятувати від руйнувань набережні споруди.

У ВМС нагадують, що у випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. В такому разі слід негайно обмежити доступ до небезпечної зони та повідомити відповідні служби.

Источник: Ракурс


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