Экс-главе Верховного суда снова уменьшили размер залога

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Всеволод Князев, фото: «Википедия»
Экс-главе Верховного суда снова уменьшили размер залогаhttps://racurs.ua/n190586-eks-predsedatelu-verhovnogo-suda-snova-umenshili-razmer-zaloga.htmlРакурс
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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