Екс-голові Верховного суду знову зменшили розмір застави

Всеволод Князєв, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n190586-eks-golovi-verhovnogo-sudu-znovu-zmenshyly-rozmir-zastavy.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд ще на 7 млн грн зменшив заставу колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

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Відповідне рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила сьогодні, 21 грудня, розглянувши апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 5 грудня 2023 року про продовження Князєву строку тримання під вартою з альтернативою внесення 27 млн грн застави. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС та постановила нову ухвалу, якою зменшено розмір застави, як альтернативи триманню під вартою, до 20 млн грн, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ця ухвала набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Таким чином, це Князєву вже вшосте зменшують розмір застави: