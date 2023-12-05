Судді Князєву вп’яте зменшили розмір застави

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Всеволод Князєв, фото: «Ґрати»
Судді Князєву вп’яте зменшили розмір заставиhttps://racurs.ua/ua/n190049-suddi-knyazievu-vp-yate-zmenshyly-rozmir-zastavy.htmlРакурс
Вищий антикорупційний суд ще на два місяці — до 2 лютого 2024 року — залишив під вартою екс-голову Верховного Суду Всеволода Князєва.
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Водночас суд вкотре зменшив йому заставу — цього разу з 35 млн грн до 27 млн грн. Про це сьогодні, 5 грудня, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Зазначається, що в разі внесення застави на Князєва буде покладено низку процесуальних обов’язків.
Князєва відправили у СІЗО 18 травня цього року з можливістю внесення застави в розмірі 107 млн 360 тис. грн. З того часу розмір застави зменшували вже п’ять разів:
- 31 травня — до 75 млн грн;
- 5 вересня — до 55 млн грн;
- 26 вересня — до 45 млн гривень;
- 11 жовтня — до 35 млн грн.
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