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Ракурс
Всеволод Князєв, фото: «Ґрати»

Судді Князєву вп’яте зменшили розмір застави

5 гру 2023, 20:40
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Вищий антикорупційний суд ще на два місяці — до 2 лютого 2024 року — залишив під вартою екс-голову Верховного Суду Всеволода Князєва.


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Водночас суд вкотре зменшив йому заставу — цього разу з 35 млн грн до 27 млн грн. Про це сьогодні, 5 грудня, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що в разі внесення застави на Князєва буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Князєва відправили у СІЗО 18 травня цього року з можливістю внесення застави в розмірі 107 млн 360 тис. грн. З того часу розмір застави зменшували вже п’ять разів:

  • 31 травня — до 75 млн грн;
  • 5 вересня — до 55 млн грн;
  • 26 вересня — до 45 млн гривень;
  • 11 жовтня — до 35 млн грн.

Джерело: Ракурс


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