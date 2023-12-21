Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n190591-snaypery-sso-unichtojili-rossiyskih-razvedchikov-na-kupyanskom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій під час нічного спостереження виявили розвідувальну групу противника, яка рухалася у напрямку позицій українських підрозділів.

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По групі було відкрито вогонь, унаслідок чого знищено дві одиниці живої сили противника. Відповідне відео сьогодні, 21 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.