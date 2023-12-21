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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Снайпери ССО знищили російських розвідників на Куп’янському напрямку (ВІДЕО)

21 гру 2023, 22:40
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На Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій під час нічного спостереження виявили розвідувальну групу противника, яка рухалася у напрямку позицій українських підрозділів.


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По групі було відкрито вогонь, унаслідок чого знищено дві одиниці живої сили противника. Відповідне відео сьогодні, 21 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як зазначають оператори ССО, на цьому напрямку ворог систематично, переважно у темну пору доби, висуває свої групи, — вказано в описі відео. — Наші снайпери ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та нещодавно знищили дві ворожі саперні групи.

Джерело: Ракурс


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