Япония согласилась на поставку ракет Patriot США. Фото:

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Японія зняла заборону експорту озброєнь і готується до відправки ракет для ППО Patriot до Сполучених Штатів Америки.

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Ухвалення японським урядом рішення допоможе Пентагону продовжити постачання Україні шляхом заміщення запасів. Плюс це зміцнить американо-японський альянс, що сприятиме не лише безпеці Японії, але також миру та стабільності в усьому Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це заявив головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі, передають The Wall Street Journal та Reuters.

Зазначається, що новий японський експортний контроль Японії, як і раніше, не дозволяє Токіо постачати зброю до країн, що перебувають у стані війни. Однак Україні це все-одно допоможе, що Сполучені Штати отримають додаткові можливості для надання військової допомоги Києву.

Представник уряду Японії на умовах анонімності заявив, що ракети для «Патріотів» будуть використовуватися для поповнення арсеналу Збройних сил США для безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

А експорт розглядається після того, як країна, де знаходиться власник ліцензії, зробить офіційний запит. Посадовець наголосив, що США досі були єдиною країною, яка зробила такий запит.

Газета Financial Times пише, що Токіо також розглядає можливість експорту артилерійських снарядів калібру 155-мм, вироблених за ліцензією BAE Systems. Їх можуть передати Великій Британії.

Нагадаємо, 20 грудня ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати Америки звернулись до Японії, щоб надати Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Вашингтон вирішив вдатися до такого кроку, бо швидко ухвалити пакет допомоги в Конгресі не можуть, а Україні не вистачає систем протиповітряної оборони.

Джерела: The Wall Street Journal, Reuters, Financial Times