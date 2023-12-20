США попросять допомоги в Японії, щоб передати Україні ракети для Patriot. Фото:

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Сполучені Штати Америки звернулись до Японії, щоб надати Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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Вашингтон вирішив вдатися до такого кроку, бо швидко ухвалити пакет допомоги в Конгресі не можуть, а Україні не вистачає систем протиповітряної оборони. Японія має затвердити зміни в політиці вже цього тижня, що дозволить Японії експортувати до Сполучених Штатів кілька десятків ракет для ЗРК Patriot, що поповнить запаси Вашингтона. Про це повідомило The Washington Post з посиланням на анонімних американських посадовців.

Зазначається, що Вашингтон таким чином отримає можливість відправляти Україні більшу кількість ракет для «Патріотів», бо японці виробляють боєприпаси для цього ЗРК за ліцензією компанії Raytheon.

Джерела розповіли, що нові зміни в експортних правилах Японії не міститимуть прямої згадки про систему Patriot, але відповідатимуть ключовому запиту адміністрації президента США Джо Байдена.

Японський уряд може оголосити про зміни у законодавстві вже в п’ятницю, 22 грудня.

Нагадаємо, «Голос Америки» повідомив, що лідери Сенату США заявили, що, найімовірніше, найближчим часом не буде досягнуто домовленості щодо угоди про надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордону США.

Джерело: The Washington Post