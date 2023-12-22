Дроны совершили налет на Калужскую область россии. Фото:

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Невідомі безпілотники здійснили наліт на Калузьку область російської федерації.

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В аеропорту Калуги у зв’язку з появою БПЛА у небі над областю вдень 22 грудня запровадили план «Килим». Затримуються вильоти й прибуття повітряних суден. Літаки, що перебувають у польоті, були перенаправлені на запасні аеродроми. Про це заявив губернатор Калузької області Владислав Шапша, передають пропагандистські видання РБК та РІА «Новини».

Також він повідомив, що в Дзержинському районі протиповітряна оборона нібито збила безпілотник. Традиційно для диктатури, «постраждалих і руйнування інфраструктури немає".

У Московській області також заявили про нібито збиття БПЛА.

Нагадаємо, вранці 22 грудня нерозпізнаний безпілотник зафіксували над містом Батайськ у Ростовській області. Російська влада не вигадала нічого іншого ніж заявити, що їм «нічого невідомо» про польоти БПЛА.

Джерела: РБК, «РІА «Новости»