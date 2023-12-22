Нидерланды начали подготовку к передаче первых 18 самолетов F-16 Украине

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Нідерланди розпочали процес підготовки до передачі перших 18 літаків F-16 Україні.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у соціальній мережі X. Пізніше цю інформацію на своїй сторінці підтвердив і президент України Володимир Зеленський.

До початку передачі, зокрема, Нідерландам потрібно отримати дозвіл від США на експорт літаків, а також мають бути задовільнені умови щодо персоналу та інфраструктури, летовищ тощо.

Поставка винищувачів F-16 є одним з найважливіших елементів досягнутих домовленостей щодо військової підтримки України. <…> Це рішення підтверджує незмінну відданість Нідерландів наданню Україні підтримки, необхідної для реагування на триваючу російську агресію, — зазначив Марк Рютте у дописі.

Загалом уряд країни зобов’язався передати Україні більшу частину своїх F-16. Ще в серпні міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила про наміри надати майже півсотні літаків.

У нас є 42 літаки, частина з них піде на навчання, а решта — в ЗСУ, — зазначила вона.

Втім, Рютте також наголосив, що для передачі літаків Україні необхідно забезпечити ряд технічних вимог, необхідних для належного використання літаків.

Окрім дозволу на експорт, перед поставкою має бути виконано низку інших критеріїв, зокрема вимоги до персоналу та інфраструктури, — наголосив Рютте.

Для розв’язання технічних питань в листопаді заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк анонсував створення структури для всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16.

Передбачено, що програма матиме два етапи розгортання: «швидкий трек», розрахований до кінця 2024 року, і масштабування.