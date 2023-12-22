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Ракурс
Из-за военного положения в Украине не будет дополнительных выходных на зимние праздники

Из-за военного положения в Украине не будет дополнительных выходных на зимние праздники

22 дек 2023, 16:14
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Через воєнний стан в Україні не буде додаткових вихідних на Різдво та Новий рік.


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На засіданні уряду в п’ятницю, 22 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що 25 грудня 2023 року для всіх органів влади, державних підприємств та підприємств критичної інфраструктури буде робочим днем.

Зі свого боку приватний бізнес може встановлювати робочий графік на цей день на власний розсуд, — додав він.

Источник: Ракурс


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