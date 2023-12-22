Из-за военного положения в Украине не будет дополнительных выходных на зимние праздники

https://racurs.ua/n190612-iz-za-voennogo-polojeniya-v-ukraine-ne-budet-dopolnitelnyh-vyhodnyh-na-zimnie-prazdniki.html

Ракурс

Через воєнний стан в Україні не буде додаткових вихідних на Різдво та Новий рік.

.

На засіданні уряду в п’ятницю, 22 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що 25 грудня 2023 року для всіх органів влади, державних підприємств та підприємств критичної інфраструктури буде робочим днем.